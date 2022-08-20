وحدات حماية المرأة: الدولة التركية تريد الانتقام لداعش من وحداتنا

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم السبت، بياناً كتابياً إلى الرأي العام.

جاء في نصه:

أصبحت ثورة روج آفا المتحققة بريادة وحدات حماية المرأة وكدح شعب المنطقة ودماء عشرات الشهداء الأمميين، هدفاً لدولة الاحتلال التركي على الدوام، وأظهرت استهدافها بشكل ملموس عبر أسلوبها الفاشي بمساعدة ودعم مرتزقة داعش، والهجمات الاحتلالية حتى استهداف رواد ثورة روج آفا. فالدولة التركية الفاشية بهذه الهجمات تحاول الانتقام لداعش من وحدات حماية المرأة وإحيائه من جديد.

الجميع يعلم أن داعش دُحِرَ بريادة وحدات حماية المرأة وتوسعت ثورة روج آفا، وهكذا تحققت مكتسبات الوحدات، إلا أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يشنون شتى أشكال الهجمات وينتهكون حقوق الإنسان في روج آفا وشمال وشرق سوريا والمناطق المحتلة منذ عام 2016، عبر ارتكاب التحرش، الاغتصاب، اختطاف الناس، الأضرار المادية والمعنوية، التغيير الديمغرافي، ممارسات الصهر، التهريب، نهب المواقع التاريخية، تدمير الطبيعة، الهجمات بالدبابات والمدفعية والطائرات المسيّرة.

ترتكب دولة الاحتلال التركي والمرتزقة هذه الهجمات أمام مرأة العام أجمع، وحتى الآن لم تتخذ أي مؤسسة أي موقف حيال هذه الهجمات الوحشية.

على هذا الأساس ندائنا لشعبنا وجميع المؤسسات الساعية للحرية هو فتح قضية ضد الدولة التركية القاتلة والمرتزقة من قبل الجميع حيال هذه الهجمات. في الوقت ذاته ندعو المجلس الأوروبي والأمم المتحدة اوضع هذه الجرائم لدولة الاحتلال التركي والمرتزقة على جدول أعمالهم واتخاذ مواقف ملموسة لإيقاف هذه الهجمات. كما ندعو جميع الحقوقيين والمحاميين إلى تبنّي هذه القضية وتمثيلها.

نذكر أسماء مواطنين وأطفال ورواد لثورة روج آفا استشهدوا وأصيبوا خلال الفترة الأخيرة.

* سوسن بيرهات استشهدت في 19 . 8 . 2021

* ريناس روج (صلاح الدين شهابي) استشهد في 19 . 8 . 2021

* عكيد كركي لكي (بيفان رمضان) استشهد في 19 . 8 . 2021

* روبار حسكة (علي الخرزة) استشهد في 19 . 8 . 2021

* سيف الله أحمد (سيف الله نواف أحمد) استشهد في 19 . 8 . 2021

* يوسف كلو استشهد في 9 . 11 . 2021

* مظلوم كلو استشهد في 9 . 11 . 2021

* محمد كلو استشهد في 9 . 11 . 2021

* دلار حلب (رانيا حنان) استشهدت في 20 . 4 . 2022

* روناهي كوباني (رودين عبد القادر محمد) استشهدت في 20 . 4 . 2022

* كوباني (جيهان نضال علي) استشهدت في 20 . 4 . 2022

* مزكين بوتان (راحمة غزالي) استشهدت في 30 . 5 . 2022

* مزكين كوباني (سهام مسلم) استشهدت في 2 . 7 . 2022

* جيان تولهدان (سلوى يوسف) استشهدت في 22 . 7 . 2022

* روج خابور (جوانا حسو) استشهدت في 22 . 7 . 2022

* بارين بوتان (رها بشار) استشهدت في 22 . 7 . 2022

* دينا عثمان (6 أعوام) أصيبت في 4 . 8 . 2022

* محمد غريب مامو (6 أعوام) أصيب في 4 . 8 . 2022

* حسين جمال قاسم (7 أعوام) أصيب في 4 . 8 . 2022

* آفرين عبد الرحمن حيدر (13 عام) أصيبت في 4 . 8 . 2022

* أوريفان محمد عبدو (15 عام) أصيبت في 4 . 8 . 2022

* حسين بيرم عليكو (43 عام) أصيب في 4 . 8 . 2022

* صباح حنان حمو (10 أعوام) أصيبت في 4 . 8 . 2022

* آزرية أحمد رشو (23 عام) أصيبت في 4 . 8 . 2022

* روناهي سلو (27 عام) أصيبت في 4 . 8 . 2022".

(س ر)