وحدات حماية المرأة تستذكر المقاتلة آرين باهوز

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً أعلنت فيه استشهاد المقاتلة آرين باهوز الاسم الحركي نسيمة تتيك، التي استشهدت في مدينة قامشلو جراء مرض عضال.

وجاء في نص البيان:

" نستذكر رفيقتنا آرين باهوز بكل احترام ونقدم تعازينا لذويها وعائلتها. ونجدّد عهدنا لها ولجميع رفاقنا الشهداء بأن نحقق الأهداف التي ناضلوا من أجلها.

انضمت رفيقتنا آرين (نسيمة تتيك) إلى وحدات حماية المرأة خلال فترة المعارك العنيفة في كوباني بروحٍ مشبعةٍ بالقومية والمسؤولية. واستشهدت في ٣١ من كانون الثاني بعد صراعٍ مع مرض السرطان الذي كانت تتلقى العلاج منه في قامشلو منذ عدة سنوات.

رفيقتنا آرين من أهالي مدينة جزير، ترعرت في كنف عائلةٍ وطنيةٍ وبثقافة منطقة بوطان المقاومة. كانت الرفيقة آرين منذ طفولتها وحتى مرحلة حياتها الثورية في بحثٍ دائمٍ عن الحرية وانضمت إلى وحدات حماية المرأة عام ٢٠١٥ أثناء هجوم مرتزقة داعش على كوباني وهي شابةٌ في مقتبل العمر للدفاع عن أرضها وقيمها ضد هذه الهجمات، و وجدت إجابة بحثها الدائم في ثورة روج آفا. استمدت حماسها وشغفها في الحياة من الإيمان بالحرية وزيّنتها بروح رفاقيّة قيادة المرأة. ناضلت من أجل حرية المرأة والوطن والأرض. كما ناضلت في كل لحظةٍ من حياتها وفي قلبها عشقٌ لوطنٍ حرٍّ. وأصبحت بالنسبة لرفاقها قدوةً للحياة الحرة.

كما شاركت رفيقتنا آرين في حملة تحرير شمال وشرق سوريا بتصور الحياة الحرّة للأمة الديمقراطية. وفي حملة تحرير مدينة منبج بشكلٍ خاص هرعت لنجدة نساء منبج وشعبها، وكافحت ضد وحشية مرتزقة داعش بمشاركةٍ لا مثيل لها حتى تحرير المدينة. وتوجهت إلى مدينة الرقة كامرأةٍ حرّةٍ بشغفها بحرية المرأة وأرض شمال وشرق سوريا لنجدة الشابات والنساء الإيزيديات ولم تتوقف حتى تم تحرير المدينة بالكامل.

ولم تتخلى عن شغفها بالحياة وهمّتها العالية في مرحلة علاجها من مرض السرطان أبداً. وعاشت باصرارٍ وارادةٍ للانضمام إلى جبهات القتال مرةً أخرى والدفاع عن أرض وطنها وشعبها. وعاشت بهذا الأمل والإيمان حتى لحظة حياتها الأخيرة.

نحن في وحدات حماية المرأة نكرّر تعازينا مرةً أخرى لعائلة الرفيقة آرين القديرة. ونعاهد جميع عوائل الشهداء بالانتقام لهم. وسنؤدي مهامنا بروح المقاومة الرفيقة آرين وسنثبت ارتباطنا بشهدائنا من خلال تحقيق الحرية.

سجل الشهيدة بحسب البيان:

الاسم الحركي:آرين باهوز

الاسم والكنية:نسيمة تتيك

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: عثمان

مكان الولادة: شرناخ

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو ٣١ كانون الثاني عام ٢٠٢٢".

(ر)