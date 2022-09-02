وحدات حماية المرأة تنتقم للفتيات اللواتي استشهدن في شموكة.. مقتل 5 مرتزقة وإصابة آخرين

الكشف عن تفاصيل العملية التي نفذتها وحدات حماية المرأة يوم أمس الخميس، جاء خلال بيان لوحدات حماية المرأة اليوم.

وجاء في نص البيان:" نفّذت وحدات حماية المرأة في الساعة 6:20 من يوم الأول من أيلول الجاري عمليةً صاروخيّة استهدفت خلالها قاعدة تركية تابعة لقرية كَفيكة التابعة لإيالة عين عيسى.

وقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة 5 من مرتزقة الدولة التركية. وذكرت قيادة وحدات حماية المرأة أنّ هذه العملية نُفّذت للانتقام للأطفال الذين استشهدوا في قصف جويّ تركي بالطيران المسيّر على مركزٍ تعليمي في مدينة الحسكة".

استشهدت 4 فتيات وأصيبت 11 آخرون في هجوم لمسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي على مركز تعليمي في قرية شموكة غرب مدينة الحسكة في الـ 18 من آب الفائت. المركز التعليمية الذي استهدف كان تحت رعاية الأمم المتحدة ولا يبعد سوى مسافة 2كم عن مقر للتحالف الدولي لمحاربة دعش.

(م)