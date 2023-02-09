وحدات حماية المرأة تكشف سجل مقاتلة استشهدت جراء قصف تركي

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، بياناً كتابيّاً كشفت فيه سجلّ المقاتلة نوبَل تَكوشر ديرك التي استشهدت في الـ 7 من الشهر الجاري في مدينة الحسكة.

وجاء في نصّ البيان:

"إنّ نضالنا في سبيل الحريّة واستقلال البلاد يتعزّز ويتصاعد يوماً بعد يوم، وسوف نتوّج قضيّة الحريّة للشعوب بالانتصار. وسنواصل نضالنا الاستثنائيّ للحفاظ على ثورة المرأة في روج آفا ومكتسباتها.

وُلدت رفيقتنا سناء علي (الاسم الحركي: نوبل تَكشور) في مدينة ديرك عام 1999. وقد أصبحت مدينة ديرك التي ولد فيها العديد من الأبطال العظماء في النضال في سبيل حريّة الشعوب بثقافتها الوطنيّة موطناً للشابات والشبان الأبطال في ثورة روج آفا. وقد ترعرعت رفيقتنا نوبَل في كنف أسرةٍ وطنيّة ونشأت على ثقافة المقاومة هذه وانضمّت إلى صفوف وحدات حماية المرأة.

بنت رفيقتنا نوبَل شخصيتها كشابّة في ظلّ الثورة وظروفها وأصبحت ذات شخصيّةٍ رياديّة في الثورة. فقد طوّرت من نفسها على الصعيدين الأيديولوجيّ والعسكري خلال فترةٍ قصيرة. وبشخصيتها التي تتمتّع بالذكاء والحنكة، عاشت كلّ لحظةٍ في مسيرتها الثوريّة بمعنى وهدف.

أُصيبت رفيقتنا نوبَل في عين عيسى نتيجة قصف دولة الاحتلال التركي للمنطقة في الـ 18 من كانون الثاني المنصرم وكانت تتلقّى العلاج منذ ذلك الوقت. لكن فشلت جميع التدخلات الطبيّة بإنقاذها، واستشهدت في الـ 7 من شباط الجاري.

إنّ نضالنا ضدّ دولة الاحتلال التركي هو نضال شرعيّ حتّى النهاية. ولهذا فإنّ وعدنا بالدفاع عن الأرض والوطن يتجدّد مع ارتقاء كلّ شهيد. نقدّم تعازينا لأسرة الشهيدة نوبَل ولشعبنا الوطني بأسره. ونؤكّد في وحدات حماية الشعب على الانتقام لرفيقاتنا".

سجل الشهيدة بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: نوبَل تَكوشر ديرك

الاسم والكنية: سناء علي

اسم الأم: تايبت

اسم الأب: عبدالله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 07.02.2023/ الحسكة

(ر)