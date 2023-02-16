وحدات حماية المرأة تكشف سجل مقاتلة استشهدت في مقاومة كوباني عام 2014

هاجمت مرتزقة داعش بدعم من دولة الاحتلال التركي مقاطعة كوباني في الـ 15 من أيلول عام 2014، وبعد 134 يوماً من المقاومة البطولية انتصرت وحدات حماية الشعب والمرأة على مرتزقة داعش لتعلن الانتصار في الـ 26 من كانون الثاني عام 2015.

واستشهد خلال تلك المقاومة المئات من المقاتلين والمقاتلات. واليوم، أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة عن سجل المقاتلة نوجين كوباني التي استشهدت خلال تلك المقاومة عام 2014.

وسجل الشهيدة هو كالتالي:

الاسم الحركي: نوجين كوباني

الاسم والنسبة: مزكين أحمد

اسم الأم: مليحة

اسم الأب: عثمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: كوباني عام 2014

(م)