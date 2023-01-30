وحدات حماية المرأة تكشف سجل القيادية روجدا كاينار

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة اليوم الاثنين، بياناً كتابيّاً كشفت فيه سجلّ القيادية في الوحدات، روجدا كاينار التي استشهدت يوم أمس إثر حادثةٍ تعرّضت لها وهي على رأس مهامها الثوريّة.

وجاء نصّ البيان كالتالي:

"أصبحت ثورة المرأة في روج آفا والتي تعزّزت بروح الوحدة الوطنية وروح الوحدة الشعبيّة ملجأَ للعديد من الشبان والشابات؛ إذ توجّهوا إلى صفوفها من أجزاء كردستان الأربعة والعالم بأسره. لقد خلقت هذه الأرض المباركة أملاً كبيراً وفرصةً لحياةٍ جديدة للتخلّص من السلطات المهيمنة. وعلى هذا الأساس غيّرت مقاومة كوباني مصير الشعب الكردي والمنطقة كلّها، واتّخذت خطوةً ملموسةً من أجل الشباب والشابات الذين يحملون شعلة الحريّة. وبهذه الطريقة أُزيلت جميع الحدود القائمة وانضمّ الشبيبة إلى صفوف الثورة كالسيول.

وُلدت رفيقتنا روجدا كاينار وترعرت في كنف أسرةٍ وطنيّة، ثمّ توجّهت إلى صفوف الثورة من أرض المقاومة؛ جزيرة بوتان. فقد أنجبت ثقافة جزيرة بوتان المشبعة بالمقاومة والتي لم ترضخ للاحتلال يوماً رفيقتنا مزكين. هذا وأدّت الرفيقة مزكين كقياديّة شابة جميع الواجبات المطلوبة في هذا الوقت، فأثناء هجوم مرتزقة داعش على كوباني، تصدّت لهذه الوحشية كامرأةٍ شجاعة وانضمّت إلى صفوف وحدات حماية المرأة عام 2014. وقد لعبت الرفيقة مزكين دوراً مهمّاً في مكافحة داعش، وخاضت نضالاً لا مثيل له من أجل شعبها في كلّ لحظةٍ من حياتها. فقد أخذت على عاتقها مسؤوليّة شعبٍ كاملٍ وهي لا تزال في ريعان شبابها، وبشخصيتها القويّة وبروح أرضها المقاومة؛ أدّت واجباتها التي حدّدها واقع الوطن حتّى النهاية. وكقياديّة شابة في وحدات حماية المرأة، طوّرت نفسها وعزّزت إمكانياتها في استراتيجيّة حرب الشعب الثوريّة. وبهذه التجارب والخبرات درّبت رفيقاتها أيضاً. فقد كانت تتمتّع بفهمٍ عميقٍ للتكتيكات والاستراتيجيات. وقد حدّدت مهامها ووجباتها في مواجهة جميع أنواع الهجمات، وأدّتها باحترافيّة في نهج الدفاع المشروع.

وعلى هذا الأساس؛ أصبحت خلال فترةٍ قصيرة، صاحبة الجهود الاستثنائيّة سواء على الصعيد العسكري أو الأيديولوجي. كلّ شخصٍ يجعل وجوده ذات بمعنى بموقفه وطريقته في الحياة، ورفيقتنا مزكين كانت إحدى الرفيقات اللواتي تمكّن من جعل حياتهنّ ذو معنى وفائدة بموقفهنّ المتواضع.

ارتقت رفيقتنا مزكين بوتان إلى مرتبة الشهادة في الـ 29 من كانون الثاني الجاري، إثر حادثةٍ تعرّضت لها وهي على رأس مهامها الثوريّة. نقدّم تعازينا لأسرة رفيقتنا مزكين ولشعبنا الوطني بأسره. ونتعهّد في وحدات حماية المرأة على تحقيق جميع أحلام وأمنيات شهيداتنا، ونعدهنّ بتصعيد النضال".

سجل الشهيدة بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: مزكين بوتان

الاسم والكنية: روجدا كاينار

اسم الأم: حليمة

اسم الأب: عبدالله

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29/1/2023- عين عيسى

(ر)