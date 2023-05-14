وحدات حماية المرأة تكشف سجل المقاتلة جودي عكيد

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) اليوم، بياناً كتابيّاً، كشفت فيه سجلّ المقاتلة توبا كاراكوج (الاسم الحركي جودي عكيد) التي استشهدت في ناحية جلبية بكوباني في الـ 11 من أيار الجاري.

جاء في مستهل بيان القيادة العامة "أصبحت ثورة المرأة في روج آفا ملجأً مقدّساً لجميع الأرواح الساعية إلى الحريّة. لقد شهدت هذه الأرض العريقة العديد من الأحداث. حيث فقدت الحدود التي رسمتها القوى المهيمنة معناها من خلال ثورة روج آفا، وأحيت الشعوب وحدتها ضدّ نهج الإبادة بروح مقاومة المرأة الشجاعة من جديد".

وذكر البيان أن دولة الاحتلال التركي "تواصل هجماتها الوحشيّة بهدف تصفية قياديّ/ـات ثورة المرأة في روج آفا"، مؤكداً "يتجسّد مستوى إصرار ثورتنا كقوات دفاعيّة وكشعبٍ أيضاً بقيادة المرأة، وهذا ما يبثّ خوفاً كبيراً في قلوب الأعداء أمثال أردوغان، إذ يسعى أردوغان والدولة التركيّة التي لها تاريخٌ حافل من الاستبداد إلى التخفيف عن نفسيته ومعنوياته المحطّمة من خلال شنّ هكذا هجمات".

وعاهدت القيادة العامة للوحدات "على تبنّي إرث شهداء قضيّة الحريّة. ويشهد النضال المستمر بلا هوادة ولادة العديد من البطلات والأبطال. ورفيقتنا جودي هي إحدى البطلات اللواتي ناضلن حتّى النهاية لهزيمة النهج الاستبدادي.

إنّنا نعبّر عن ولائنا لشهدائنا، ونؤكّد على أنّ وعدنا لشهداء وشهيدات حريّة الشعوب سيصل إلى معناه الحقيقي بضمان مستقبلٍ حر. نقدّم تعازينا لعائلة كاركوج الوطنيّة ولشعبنا الساعي للحريّة بأسره. ونعاهدهم على الانتقام للشهداء".

وسجل المقاتلة حسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جودي عكيد

الاسم والكنية: توبا كاراكوج

اسم الأم: مزيّن

اسم الأب: محمد صادق

تاريخ ومكان الولادة: 1995/آمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11.05.2023/ جلبية

(ر)