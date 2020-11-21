وحدات حماية المرأة تكشف عن سجل مقاتلة وتتعهد بمواصلة النضال

وأصدرت وحدات حماية المرأة بيانًا، كشفت فيه عن سجل المقاتلة برفين رزكار التي استُشهدت في الـ18 تشرين الثاني في عين عيسى.

وجاء في بيان YPJ

إلى الرأي العام

"نستذكر باحترام رفقيتنا برفين رزكار، ونقدّم تعازينا لأسرتها الوطنية، ونُجدد وعدنا بالانتقام لها ولجميع رفاقنا الشهداء.

رفيقتنا برفين الاسم الحقيقي، جيهان مستو، انضمت إلى صفوف وحدات حماية المرأة في خضم القتال العنيف في حرب كوباني، وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، التحقت بقوافل الشهداء في جبهة أبو صرة، التابعة لناحية عين عيسى، إثر قصف مرتزقة الاحتلال التركي.

تولت رفيقتنا برفين دور القيادة، وقامت بتدريب المئات من الشابات على فلسفة الحياة الحرة، واتصفت بالانضباط والمسؤولية في حياتها وقيادتها, وكانت قوية في تكتيكات القتال والدفاع.

كما كانت رفيقتنا شاهدة على هزيمة الخلافة في دير الزور، حيث قاتلت وقاومت إلى جانب المئات من مقاتلات وحدات حماية المرأة ببسالة، حيث أهدين العالم بشرى النصر، وثأرن ا للنساء الإيزيديات أيضًا بالانتقام لهن وحررن العشرات.

مؤخرًا كانت رفيقتنا في الخطوط الأمامية من جبهة أبو صرة التابعة لناحية عين عيسى، دفاعًا عن وطنها وشعبها، وهناك انضمت إلى قافلة الشهداء أثناء قيامها بمهامها العسكرية.

لذلك، فنحن في وحدات حماية المرأة، نتقدم بالتعازي لأسرة الشهيدة برفين، ونتعهّد بالانتقام لجميع الشهداء، ونقول إن الوقت وقت الحرية، ويجب علينا جميعًا التحرك وحماية لغتتنا وبلادنا ونظامنا الديمقراطي".

(س و)

ANHA