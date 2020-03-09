وحدات حماية المرأة تحتفلُ في الشّدادي بمناسبة 8 آذار

بمشاركة العشرات من مقاتلات وحدات حماية المرأة وقوّات سوريّا الديمقراطيّة والمقاتلات اللّواتي أُصِبْنَ في الحرب، أُقِيمت احتفالية بمناسبة الثّامن من آذار يوم المرأة العالمي في منطقة الشّدادي. بدأت الاحتفاليّة بالاستماع إلى تقييمات القائد عبد الله أوجلان بخصوص نضال المرأة.

خلال الاحتفالية ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة آخين نوجان، كلمة باركت في بدايتها يوم الـ8 من آذار يوم المرأة العالمي على القائد أوجلان، وعلى جميع نساء شمال شرق سوريا ونساء العالم كافّة في شخصيّة مقاتلات وحدات حماية المرأة، وتابعت بالقول: "في الأيّام الأخيرة، تمّ اللّقاء بالقائد عبد الله أوجلان، وأرسل القائد أوجلان خلال اللّقاء التّحيّة لكافّة المناضلين. ونحن من هنا، وفي هذا اليوم التّاريخيّ نرسل تحيّاتنا ومحبّتنا لقائدنا الحرّ عبد الله أوجلان، ونبارك عليه هذا اليوم".

وانتهت الاحتفاليّة بعقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني.

(م م)

ANHA