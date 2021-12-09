وحدات حماية المرأة تحمّل PDK والعراق مسؤولية الهجوم الذي استهدف مروان بدل   

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

وجاء في مستهل البيان: "بعد فرمان 2014، أسس شنكال إدارته الذاتية بقوة شاباته وشبانه، وعلى الرغم من جميع التهديدات والهجمات ضدها إلا أنها دافعت عن أرضها، ووطنها، ووجودها وثقافتها عبر سواعد مقاتليها، وحددت وجودها بهذا الشكل، ولم تنهزم أمام القوى الحقودة، وعلى الدوام اُستهدِف قادة مجتمع إيزيدخان كاستمرار للفرمان. وأصبح القادة أمثال مام زكي، ومام سعيد، وزردشت شنكالي، ومروان بدل، قوة وإرادة الحماية الذاتية، وزرعوا من خلال وجودهم وعملهم ونشاطهم ضمن القوة ومعنويات لدى الشعب الإيزيدي في شنكال".

وأضاف "كان للدولة التركية المحتلة دور واضح في التعاون مع المرتزقة وتمويلهم خلال الفرمان الذي استهدف شنكال. واستمرت على الدوام تهديدات وهجمات الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني على شنكال بعد تحريره من مرتزقة داعش. ومؤخراً استُهدف الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات التركية (MİT) وجهاز الباراستن، ونتيجة صمت الحكومة العراقية؛ استُشهد القيادي الكبير مروان بدل بطريقة وحشية".

مبيّناً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدم أراضي باشور التي تحررت بدماء مئات الآلاف من الشهداء للدولة التركية المحتلة بطريقةٍ قذرة من أجل مصالحه العائلية، ولهذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المسؤول الأول عن هذا الهجوم القذر".

ومضى البيان قائلاً: "نحن في وحدات حماية المرأة، نندد بهذه الهجمات التي تعتبر استمراراً للفرمان، وتستهدف قيادي ومسؤولي المجتمع الإيزيدي وبالقوى التي تتواطأ مع هذه الهجمات وتلتزم الصمت حيال ممارسات الدولة التركية المحتلة. ونقدم العزاء لعائلة مروان بدل ولشعبنا الإيزيدي والوطني بأكمله".

واختتم "نحن في وحدات حماية المرأة نشارك شعبنا آلامه وندعو نساء العالم والأوساط الداعية إلى الديمقراطية أن يتبنوا شنكال بطريقةٍ مسؤولة. نحن نثق أن النساء والشبيبة بشكلٍ خاص وجميع الشعب الإيزيدي سوف يتبنون بقوتهم وإرادتهم الجوهرية ثقافة المقاومة والدفاع عن شنكال التي تُستمد من مام زكي، وزردشت شنكالي، ومام سعيد وحتى مروان بدل بشكلٍ أكثر تعزيزاً وأنهم سوف يعززون تضامنهم أكثر ويحمون ويدافعون عن أرضهم وثقافتهم الإيزيدية المقدسة".

(ر)

ANHA