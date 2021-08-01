وحدات حماية المرأة – ستار تنفذ عملية قنص ضد الاحتلال التركي في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ،اليوم، بياناً إلى الرأي العام بشأن عملية قواتها:

في إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور في متينا:

” نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار، أمس 31 تموز، في تمام الساعة 18:40 عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في تل زندوران، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وبتاريخ الـ 29 من تموز تمكنت قواتنا من قنص أحد الكلاب البوليسية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال التركي في كشف واستطلاع أنفاق الكريلا وذلك عبر ربط كاميرات التصوير فوق رأسها، كما قصف جيش الاحتلال التركي بتاريخ 30 تموز في الساعة 20:00 وبتاريخ 31 تموز بين الساعة 09:30 – 21:10 الأنفاق القتالية في ساحة ورخلي التابعة لمنطقة آفاشين.

وفي الـ 30 من شهر تموز في تمام الساعة 16:00 تعرضت الأنفاق القتالية في ساحة كري سور التابعة لمنطقة آفاشين لقصف الاحتلال التركي.

وحلقت مروحيات تابعة لجيش العدوان التركي في 31 تموز الساعة بين 21:00 – 00:40 ، في سماء كري سبي، كري سور، مرفانوس، بانستا وتابورا عربان بمنطقة آفاشين، وفي نفس اليوم بين الساعة 21:00 – 22:00 قصفت مروحيات للاحتلال التركي ساحة ستونا.

وقصفت المروحيات التركية في 31 تموز بين الساعة 23:00 والساعة 01:00، قليجين حرفا T، كري شهيد سمكو الواقعة في منطقة زاب، وبين الساعة 00:30 و 01:30 تعرضت ساحة جمجو لقصف مدافع الاحتلال التركي من مخافر جيش الاحتلال التركي على طول الخط الحدودي.

ولم يسفر قصف الاحتلال التركي أي خسائر بشرية في صفوف قواتنا الكريلا”.

(م)