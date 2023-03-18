وحدات حماية المرأة (YPJ): 3 من مقاتلاتنا استشهدن في حادثة سقوط المروحيتين

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 3 مقاتلات، استشهدن في تحطّم مروحيتين في باشور.

جاء في نصه:

"قدّمنا تضحيات كبيرة للحفاظ على جميع قيم حريّة الشعوب، وقد ضحّى كل رفيق/ـة من شهدائنا بأرواحهم في سبيل حرية الشعوب، وعاشوا حياتهم في سبيل حياة تسودها الحرية والمساواة وخاضوا نضالاً لا مثيل له لتحقيق هذا الهدف.

وقد أدّت رفيقتنا ديدار ـ بروحها الفدائية وموقفها الأمين ـ جميع مهامها الثورية بنجاح، انضمّت الرفيقة ديدار إلى صفوف الحرية عندما هاجم داعش كوباني؛ لحماية الشعب من الإبادة، وشاركت في جميع الحملات التي انطلقت ضد داعش من مقاومة كوباني التاريخية إلى حملة الباغوز، بروح فدائية وموقف المرأة الرائدة.

كانت للرفيقة ديدار إرادة عظيمة وإصرار على تحرير كلّ شبرٍ من أرض الوطن، ولم تبتعد عن جبهات القتال على الرغم من أنّها كانت مصابة، وحقّقت خبرة كبيرة في احترافية الحرب ضد المحتلين وبهذا الإصرار التحقت بصفوف وحدات مكافحة الإرهاب.

كما التحقت رفيقتانا روجنك وفراشين بصفوف الحرية، وهما في ربيع شبابهما، التحقت الرفيقة روجنك كامرأة شابة بصفوف الحرية لمحاربة احتلال عفرين، وتطورت فكرياً وعسكرياً خلال فترة قصيرة جدّاً، وانضمت إلى صفوف وحدات مكافحة الإرهاب، وبذلت كرمزٍ للروح الشابة، جهوداً عظيمة بشخصيتها الرياديّة في سبيل الدفاع عن قيم الحرية، وذلك حتّى آخر لحظةٍ من حياتها.

أما رفيقتنا فراشين، فقد نشأت في كنف أسرة وطنية من ديرك، ونبض قلبها دائماً من أجل العشق ولهذا سخّرت كل لحظة من حياتها لخدمة مكتسبات الثورة، وأصبحت بموقفها في صفوف وحدات مكافحة الإرهاب ذات فهمٍ عميق لاحترافيّة القتال في سبيل الحرية.

نحن في وحدات حماية المرأة نقدّم تعازينا لأسر رفيقاتنا ولشعبنا الوطني بأسره، ونجدّد عهدنا بتصعيد النضال والسير على خطا الشهداء في كلّ لحظةٍ من حياتنا.

سجل الشهيدات، حسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: ديدار ديرك

الاسم والكنية: حمدية سيدو سيدو

مكان وتاريخ الانضمام: عفرين- 2014

مكان وتاريخ الاستشهاد: باشور كردستان15-3-2023

الاسم الحركي: روجنك رفعت

الاسم والكنية: بيريفان بلال رفعت

مكان وتاريخ الانضمام: الشهباء- 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: باشور كردستان- 15-3-2023

الاسم الحركي: فراشين باران

الاسم والكنية: نجبير محمود حمدو

مكان وتاريخ الانضمام: ديرك- 2015

مكان وتاريخ الاستشهاد: باشور كردستان 15-3-2023

(ر/ ل م)