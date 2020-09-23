وحدات حماية المدنيين تنفذ عملية ضد القوات التركية في آمد

صرحت فرق الشهيد جكدار آمد للرد التابعة لوحدات حماية المدنيين YPS أنها قامت بعمليتين في ولاية آمد الكردستانية ضد الاستبداد والعملاء ضمن إطار "حملة الانتقام" التي أطلقتها، ضد الاحتلال التركي.

وبحسب البيان، فقد نُفِّذ "هجوم بالقنابل" في 16 أيلول الساعة 03:00 على طريق آمد-فارقين أمام مفترق أوجيول ضد "العدو" الذي تمركز في المنطقة سابقًا، وذكرت فرق الرد أنه نتيجة العملية أُصيب عنصر من الوحدات الخاصة، في حين لم تتوفر أية معلومات عن عدد القتلى والجرحى الآخرين من العدو".

كما اُعلِنَ في البيان أيضًا أنه في 13 أيلول ثبُت مقتل المدعو (م.ي) الذي كان يتاجر بالهيروين سابقًا في حي سيران تبه في ولاية آمد، وإتلاف المواد المخدرة التي كانت بحوزته.

وجاء في نهاية البيان: "باسم فرق الرد التابعة لوحدات حماية المدنيين، لدينا القوة والقدرة على ضرب العدو في كردستان والمتورطين في الأعمال القذرة، الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا العدو هي ضربه باللغة التي يفهمها، سيكون الانتقام قسمنا والنصر كلمتنا، في أية لحظة وفي أي مكان سنضرب العدو وسنصبح ردًّا للشهداء ولشعبنا".

(سـ)