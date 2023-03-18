وحدات المرأة- شنكال تكشف سجل مقاتلة

أصدر المركز الإعلامي لوحدات المرأة- شنكال (YJŞ)، اليوم، بياناً كتابياً، كشف فيه سجل مقاتلة.

وجاء في مستهل البيان: "عندما كانت المقاتلة في وحدات المرأة- شنكال (YJŞ) آريا زكي تؤدي مهامها، انجرفت مع السيول، وبعد عمليات البحث التي استمرت ليومين عثر على جثمان المقاتلة".

وأضاف البيان: "لتنظيم أنفسهن، الرد على الفرمان والانتقام للنساء والأهالي الذين وقعوا في يد داعش أثناء الفرمان، أسست النساء الإيزيديات قواتهن باسم وحدات المرأة شنكال (YJŞ)، فالنساء الإيزيديات المنظمات حاربن ضد داعش لحظة بلحظة وانتقمن لأنفسهن، وانطلاقاً من ذلك أصبحت الشابات الإيزيديات ذوات قوة ووصلت قواتهن في يومنا الراهن إلى الآلاف".

ومضى في الحديث عن الشهيدة بالقول: "كانت رفيقتنا آريا زكي واحدة من مئات الشابات والشبان الإيزيديين الذين انخرطوا في صفوف وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) ووحدات المرأة شنكال (YJŞ)، بعد استشهاد عم المجتمع الإيزيدي مام زكي شنكالي من قبل دولة الاحتلال التركي في عام 2018. واعتمدت رفيقتنا آريا اسم عم المجتمع الإيزيدي (زكي) اسماً حركياً ثانياً لها، وعاهدت شعبها ووطنها".

وزاد: "في ريعان شبابها أصبحت آريا باحثة عن الحياة الحرة بشكل كبير، ونبض قلبها دوماً من أجل الحرية. واستمدت شجاعتها وقتالها من عمها الشهيد شيخ خيري، عرفت آريا زكي بين رفاقها بتواضعها وروحها المرحة، وستحيا بهذا الشكل في قلوب رفاقها".

وتقدمت وحدات المرأة شنكال بالعزاء "لذوي رفيقتنا وعموم عوائلنا الوطنية، ونقول حرية وطننا وشعبنا ضمان ذكرى شهدائنا".

سجل الشهيدة بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: آريا زكي

الاسم والنسبة: نعام خضر

اسم الأم- الأب: كامو- خضر

مكان وتاريخ الولادة: شنكال- خيالة- 2004

مكان وتاريخ الانضمام: شنكال- 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: شنكال 15- 3- 2023.

(س ر)