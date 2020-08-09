وحدات المرأة لحماية المدنيين تنفذ عمليات نوعية ضد 4 مدرعات وقاعدة عسكرية

أفادت وحدات الانتقام للشهيدة بيريفان جودي التابعة لوحدات المرأة لحماية المدنيين بأنها نفذت عملية إحراق ساحة عسكرية في 6 آب/أغسطس، بين الساعة 15:00 و16:00 في ناحية بايراكلي التابعة لمدينة إزمير.

وأفادت المعلومات أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة بالساحة العسكرية، وامتد الحريق على مساحة واسعة في محيطها.

وأوضح البيان، أن الوحدات وبتاريخ 7 آب/ أغسطس بين الساعة 1:00 و01:30 أحرقت سيارة تابعة لمسؤول في حزب العدالة والتنمية في منطقة يني شهير التابعة لمدينة مرسين.

فيما نفذت وحدات الانتقام عملية إحراق 3 عربات مدرعة تابعة للفاشية التركية بين 30 و13 تموز/يوليو، والأول من آب/أغسطس في الأحياء الثلاثة "بي أوغلو، كاديكوي وغازي عثمان باشاي".

وأفاد البيان، أنه تم إحراق قاعدة عسكرية تابعة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية في الأول من شهر آب في منطقة توزلاي.

وأشار البيان إلى أن سلسلة العمليات التي نفذت في تلك الفترة قد تمت لإحياء ذكرى القيادية نوجان، التي قاتلت بكل بسالة وشجاعة ضد الاحتلال التركي واستشهدت في حفتانين.