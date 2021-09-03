وحدات المرأة الحرة تعطب مروحية للاحتلال التركي في زاب

وجاء في بيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، هذه المعلومات:

في إطار المرحلة الثورية لملحمة صقور زاغروس، استهدفت قواتنا في 31 آب المنصرم في تمام الساعة 05:00 نقطة تفتيش تابعة لجيش الاحتلال التركي على طريق شمزينان – كفر الواقعة في جولمرك، ولم يتضح عدد القتلى والجرحى للاحتلال التركي خلال هذه العملية.

– وفي 12 أيلول حوالي الساعة 00:30 وجهت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار ضربة قوية لمروحية هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال التركي التي كانت تريد قصف ساحة حرف T الواقعة في منطقة زاب، وأضطرت الهليكوبتر التي تم استهدافها من قبل قواتنا، للانسحاب من المنطقة.

– نفذ رفاقنا أمس 2 أيلول في تمام الساعة 19:00 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة جيلو الصغيرة الواقعة في منطقة زاب، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتم استهداف المواقع التي تم تحديدها بنجاح.

وفي إطار ساحة المقاومة في ورخليه في منطقة آفاشين

– قصف جيش الاحتلال التركي في 2 أيلول بين الساعة 01:30-02:30 ساحة المقاومة في ورخليه بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتفجرات، وأراد جيش العدوان التركي التقدم في المنطقة بعد قصفها، حيث وجه المقاومين في صفوفنا الكريلا، ضربات قوية لجيش العدو من مسافة قريبة، وانسحب الاحتلال من المنطقة.

– وفي 3 أيلول بين الساعة 06:50– 09:00 ارتكب جيش الاحتلال التركي جرائم الحرب مرة أخرى، وشنت هجوماً بالغاز السامة في ساحة مقاومة ورخليه.

كما تستمر تحليق طائرات دورون وطائرات الاستطلاع التركية في سماء منطقة المقاومة.

حيث تعرضت ساحة جمجو، سيدا وقرية رنجبراخا الواقعة في منطقة زاب، في 2 أيلول بين الساعة 11:30 – 19:10 لقصف المدافع من قبل جيش الاحتلال التركي من مخافرهم الواقعة على الخط الحدودي، والحرائق التي اندلعت نتيجة قصف الاحتلال لا زالت مستمرة.

– وحلقت طائرات هليكوبتر في 2 أيلول بين الساعة 02:40 – 22:00 في سماء ساحة قاشورا الواقعة في منطقة متينا، وفي نفس الساعة قصفت طائرات الهليكوبتر محيط قرية دشيشه، إيدينه، كيسته، سرارو وهرور إضافة إلى ساحتي كوردين وقلعة قومرية التابعة لناحية كاني ماسي الواقعة في منطقة متينا.

– وفي تاريخ نفسه بين الساعة 00:40-01:30 حلقت هليكوبترات العدو في سماء كل من ساحة مرفانوس، طابورا عربان، كري سبي، كري صور، وكري سليمان الواقعة في منطقة آفاشين.

– قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في 3 أيلول بين الساعة 08:00 – 09:00 قرية كافيا، شيران، وريدنه الواقعة في منطقة كاري، والنيران التي اندلعت في ريف هذه القرى بسبب القصف التركي لا زالت مستمرة”.

المصدر: روج نيوز