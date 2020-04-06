وحدات الحماية تكشف سجل 8 مقاتلين استشهدوا بين عامي 2015-2016

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً بهذا الخصوص كشف فيه أسماء الشهداء الثمانية وجاء في البيان:

"في سبيل الوصول إلى الحياة الحرّة الكريمة، كافح شعبنا في روج آفا وشمال سوريا كفاحاً رهيباً وأبدى مقاومة عظيمة. تلك المقاومة التاريخية العظيمة لفتت أنظار العالم إلى قضيته وأوصلته إلى مراقي العالمية.

منذ البداية، وحتى الآن، وبتوجيهات مباشرة من الدولة التركية، تعرضت روج آفا وشمال سوريا إلى العديد من الهجمات الهادفة إلى فرض الاستسلام على شعبنا، وإنكار قضيته وتعريضه للإقصاء والفناء. وفي مواجهة ذلك، لبّى الآلاف من شبابنا وشاباتنا نداء الواجب والتحقوا بصفوف المقاومة والثورة التاريخيتين، حيث وصلتا خلال عامي 2015 -2016 إلى قمة عنفوانهما. خلال تلك الفترة، نفذت قواتنا العديد من حملات التحرير ومنها حملة تحرير الهول، حملة تحرير سد تشرين وحملة الشهيد القائد فيصل أبو ليلى لتحرير مدينة منبج وقراها.

وخلال مشاركتهم البطولية في حملات التحرير تلك، وصل ثمانية من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة، حيث نعلن لشعبنا وللرأي العام سجلاتهم، وهي كالتالي.

سجلات رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: آكر جكرخوين

الاسم والنسبة: سليمان أوجداغ

اسم الأم: غوربت

اسم الأب: رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 21 تشرين الأول 2016

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الاسم الحركي: باران يلماظ

الاسم والنسبة: إسماعيل يلماظ

اسم الأم: شريفة

اسم الأب: جمال

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 12 تشرين الثاني 2016

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الاسم الحركي: دلير هلو

الاسم والنسبة: آمانج صباحي باتوش

اسم الأم: هابيل

اسم الأب: رسول

مكان الولادة: سردشت

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض – كري سبي 15 أيلول 2015

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الاسم الحركي: دلخواز فارقين

الاسم والنسبة: حسين تونج

اسم الأم: هوليكا

اسم الأب: فصيح

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 23 آب 2016

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الاسم الحركي: إيريش برسوس

الاسم والنسبة: كمال بولات

اسم الأم: خالدة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: سد تشرين / 28 أيلول 2016

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الاسم الحركي: فرهاد قوسر

الاسم والنسبة: حقان أرميش

اسم الأم: حليمة

اسم الأب: سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 14 تشرين الثاني 2016

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الاسم الحركي: سرحد غرزان

الاسم والنسبة: فاتح قورقماز

اسم الأم: نارينج

اسم الأب: إحسان

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج – قرية الماشي / 11 تشرين الثاني 2016

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الاسم الحركي: شرفان كورجان

الاسم والنسبة: يوسف دمر

اسم الأم: بريهان

اسم الأب: خير الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الهول – قرية حِمِر شركة / 10 تشرين الثاني 2015

وبهذا الصدد، نستذكر جميع شهداء ثورة روج آفا بكل إجلال واحترام، ونتمنى لعائلاتهم ولشعبنا الصبر والسلوان.

(ل)

ANHA