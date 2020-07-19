وحدات الحماية تبارك ذكرى ثورة 19 تمّوز وتجدّد العهد بمواصلة حماية الثّورة ومبادئها

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لوحدات حماية الشعب بمناسبة حلول ذكرى ثورة 19 تموز، وقالت فيه:

"مرّت 8 سنوات على ثورة 19 تموز. في الذكرى الـ 9 للثورة وعلى الرغم من كافة الهجمات الاحتلالية بنت ثورة روج آفا أملاً كبيراً لشعوب العالم كافة. يتم خطوة بخطوة تطبيق النموذج الديمقراطي، الإيكولوجي والحرية الجنسوية بدماء الشهداء الأبطال.

مثل كل تجارب الثورات العالمية بدون شك بنت ثورة روج آفا وجودها في ظل ظروف وأوضاع صعبة جداً. ثورة روج آفا منذ بدايتها وحتى الآن كانت وجهاً لوجه بداية مع هجمات إرهاب داعش وداعمته الدولة التركية المحتلة ومحاولاتهم إفشالها. ولكن شعبنا المحب للحرية وعلى أساس الحماية الجوهرية أبدى مقاومة تاريخية منذ بداية الثورة وإلى الآن من أجل كرامة الإنسانية.

ثورة 19 تموز أوضحت لكل العالم أنّ الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي تتم معايشتها في كافة أنحاء العالم بسبب النظام الرأسمالي ممكن على أساس الأمة الديمقراطية. هذا أصبح مثالاً فريداً لكافة شعوب العالم. لذلك أصبحت ثورة روج آفا بالنسبة لجميع الشعوب نموذجاً لبناء مستقبل حر. الدليل الأكثر وضوحاً على هذا هو الانضمام من كل أرجاء العالم إلى صفوف الثورة.

رغم كل محاولات خنق الثورة نحن كقوات وحدات حماية الشعب نعلن مرة أخرى وقفتنا وقرارنا الثابت وعهدنا بالدفاع عن ثورتنا، شعبنا ومجتمعنا حتى آخر نقطة من دمنا. بهذه المناسبة في الذكرى السنوية لثورة 19 تموز وفي الوقت نفسه تأسيس وحدات حماية الشعب YPG)) نجدد عهدنا مرة أخرى بأن نواصل حماية الثورة ومبادئها، وندافع عن شعبنا ضد كافة الهجمات الرجعية.

على هذا الأساس نبارك ذكرى ثورة 19 تموز بداية على قائد الشعب الكردي وشهداء الثورة وكافة أبناء شعبنا".

(م م)

ANHA