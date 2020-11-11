وحدات الحماية الذاتية في عين عيسى: سندافع معًا عن أرضنا

يتلقى العديد من الشباب الكرد والعرب في ناحية عين عيسى تدريباتهم تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية من أجل التصدي بشكل مشترك لهجمات الاحتلال التركي، وأكد الشباب أنهم سيناضلون كتفًا إلى كتف ضد الاحتلال التركي.

الشاب هاوار شنكال، أحد أعضاء وحدات الحماية الذاتية في عين عيسى، أكد أنهم لن يقفوا متفرجين إزاء ظلم وهجمات دولة الاحتلال التركية، وأضاف: "رفاقنا الذين يتلقّون التدريب جميعهم من أهالي المنطقة، ويعيش ذووهم وأهلهم في هذه المنطقة. جميع رفاقنا هم من أنباء هذه الأرض، لذلك، فإن حماية هذه الأرض هو واجب علينا، ونحن الآن نتلقّى التدريب من أجل التصدي للعدو المحتل والمستعمر، وحماية أرضنا وأهلنا، معنوياتنا عالية وإيماننا راسخ بأننا سوف ندافع عن أرضنا".

’ نحن هنا من أجل حماية أهلنا‘

الشاب كمال أحمد أشار إلى أن أبناء الشعبين الكردي والعربي عاشوا جنبًا إلى جنب على مدى سنوات، وأضاف: "نحن هنا الآن من أجل الدفاع عن أهلنا، ومن أجل طرد الاحتلال التركي من أرضنا، ودوراتنا التدريبية مستمرة بنجاح".

(ك)

ANHA