وفق مناهج الإدارة الذاتية.. رابع مدرسة تفتح أبوابها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

افتتحت اليوم مدرسة أخرى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ليصبح عددها 4 مدارس تدرس مناهج الإدارة الذاتية.

وحسب لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي فإن المدرسة التي تحمل اسم الشهيد جودي أمانوس لها قدرة استيعابية تتجاوز ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الابتدائية الإعدادية والثانوية.

وتقع المدرسة في حي الأشرفية بمجمع المدارس، وجاء التحضير لافتتاحها بناء على طلب أهالي حي الأشرفية بتوفير أماكن تعليم وفق مناهج الإدارة الذاتية، وذلك بحسب ما أفادت به لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي.

بدأت المراسم بقص والدة الشهيد جودي أمانوس، شريط الافتتاح، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت الإدارية في اتحاد المدارس التابع للجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، أمينة سيدو، كلمة أكدت فيها على أهمية اللغة الأم في تمكين أسس وأواصر الهوية، وضمان التنوع الثقافي والحضاري الذي يمهد لبزوغ شمس الحضارات.

وشددت على ضرورة الاقتداء بنهج أحمد خاني، وجلادت بدرخان وسيد رضا في الحفاظ على اللغة الكردية من الاندثار وضمان انتشارها للحفاظ على مقومات الشعوب التي تبدأ باللغة.

بدورها، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بحلب، زينب كردي، كلمة قالت فيها: إن "حي الشيخ مقصود بعد تصديه لجحافل المرتزقة التابعين لدولة الاحتلال التركي، وانتصار مقاومته البطولية، يحصد ثمار ما أنتجته هذه المقاومة بافتتاح مدراس تدرس مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية". في نهاية حديثها تمنت زينب النجاح لجميع الطلاب والمدرسين.

وانتهت مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

يذكر أن لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي سبق وإن افتتحت 3 مدارس في أوقات سابقة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية لتعليم مناهج الإدارة الذاتية، حملت اثنتان منهما اسم الشهيد قهرمان عفرين والمدرسة الثالثة باسم الشهيد آفاشين دمهات.

(م ع/ف)

ANHA