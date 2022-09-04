وفق مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية.. لجنة التدريب والتعليم تفتتح مدرسة آفاشين دمهات بحلب

بهدف بناء جيل المستقبل على فكر واعٍ وصحيح، ووفق مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، افتتحت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب، اليوم، مدرسة في منطقة شقيف التابعة لحي الشيخ مقصود، حملت اسم الشهيدة آفاشين دمهات التي استشهدت أثناء مشاركتها في مقاومة حي الشيخ مقصود للدفاع عن الحي في وجه مرتزقة جيش الاحتلال التركي.

وبحسب إدارة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، فإن المدرسة ستكون لطلاب المرحلة الابتدائية، وستستوعب أكثر من 500 طالب، ضمن الصفوف الدراسية.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمتين من قبل كل من الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي زايدة رشيد، والرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

زايدة باركت في بداية حديثها، افتتاح المدرسة على الشهداء والقائد أوجلان وجميع الأهالي والمؤسسات، وتمنت للطلاب النجاح والتوفيق في دراستهم.

وأوضحت زايدة إن ثورة روج آفا بُنيت على أساس الهوية التي تحميها اللغة "وعلى هذا الأساس نعمل على افتتاح المدارس التي تنشر أفكار الإدارة الذاتية الديمقراطية لبناءجيل حر وواعي".

بدوره، أشار ولات معمو إلى أن اللغة والثقافة هي أساس وجود الإنسان الذي يحتاج إلى هوية موضحاً "أعداء الشعب الكردي حاربونا على أساس محونا، وإبادتنا عبر طمس لغتنا".

اختتم ولات حديثه، بالتأكيد على أن البناء على ثقافة صحيحة قائمة على تقبّل جميع اللغات والثقافات سيؤدي إلى خلق تطور ملموس كما حصل في باقي المجتمعات القديمة والتي استفادت من التنوع الثقافي في تطورها.

ثم قص شريط الافتتاح من قبل أم الشهيدة آفاشين دمهات، وسط تصفيق الحاضرين، لتُعقد حلقات الدبكة.

(م ع/ ل م)

ANHA