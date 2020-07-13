وفدٌ من رابطةِ نوروز يزورُ جمعيّة الأرز الكرديّة في لبنان

وتمحور اللّقاء بين الجانبين حول التطوّرات الأخيرة وأهمّية الوحدة الكردية، خاصّة على الساحة اللّبنانية، وعلى أهمّية تقوية التنسيق والتعاون بين كافّة الجمعيات الكردية اللبنانية.

وكان وفد من رابطة نوروز زار "الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية" و"الجمعية اللّبنانية الكردية للخدمات الاجتماعيّة"، في إطار فعاليات الرابطة لزيارة التنظيمات والمؤسسات الكردية في لبنان، لمناقشة المستجدّات التي تشهدها كردستان، واللقاءات الأخيرة بين الأطراف الكردية في شمال وشرق سوريا والدعوة للإسراع في وحدة الصّفّ الكرديّ.

(ز غ)

ANHA