وفدان أوروبّيان يزوران المنطقة: شعب المنطقة حافظ على إدارته رغم الصّعوبات

ووصل وفدان ألماني وآخر فنلندي في زيارتين منفصلتين إلى شمال وشرق سوريا، يوم الخميس الماضي، وخلال الزيارة التي استغرقت يومين، التقى الوفدان مسؤولين في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.

وضم الوفد الفنلندي الزائر كلّاً من المبعوث الخاص لشؤون الوزارة الخارجية الفنلندية لدى الأمم المتحدة يوسي تانر، ومسؤول وحدة المساعدات القنصلية في وزارة الخارجية الفنلندية انتي بونكونن.

فيما ضم الوفد الألماني مدير الشؤون القنصلية والهجرة في الخارجية الألمانية كورت جورج ستوكل ستل فريد، ورئيسة قسم المساعدات القنصلية الألمانية في الخارج مانجا كليس.

وخلال الزيارة التقى الوفدان بمسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تمثلت في "الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية دانيا رمضان، وعبد الكريم عمر، ونوابهم عبير إيليا، وفنر الكعيط، والناطق الرسمي باسم الدائرة كمال عاطف، وممثلة الإدارة الذاتية في أوروبا مزكين أحمد.

وفي لقاء منفصل التقى الوفد الفنلندي مجلس سوريا الديمقراطية في مركز المجلس في مدينة قامشلو، واستقبل من قبل "الرئيسة المشتركة لمسد أمينة عمر، عضو الهيئة الرئاسية في مسد سنحريب برصوم، وعضوا العلاقات العامة في مسد نصر الدين إبراهيم، وإبراهيم الثلاج".

وبحسب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية دانيا رمضان، وعضو مكتب العلاقات إبراهيم الثلاج فإنّه تمّ خلال اللقاءات مناقشة موضوع مناطق الإدارة الذاتية، ونظامها الإداري، وما تتعرّض له من هجمات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأشارا بأنه تم اطلاع الوفدين على آخر التطورات السياسية التي تشهدها شمال وشرق سوريا، والندوات والمؤتمرات الأخيرة التي عقدها مجلس سوريا الديمقراطية، وضرورة مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية واجتماعات جنيف واللجنة الدستورية.

وأضافا: "قمنا بوضع الوفد بصورة الوضع الإنساني الذي تعيشه المنطقة جراء الهجوم التركي وممارسته اللاإنسانية بقطع المياه عن أكثر من مليون سوري في مدينة الحسكة وضواحيها، وضرورة مد المنطقة بالمساعدات، إلى جانب ملف محاكمة مرتزقة داعش".

وعلى هامش الزيارة وفي تصريح خاص لوكالتنا أكّد المبعوث الخاص لشؤون الوزارة الخارجية الفنلندية لدى الأمم المتحدة يوسي تانر، إنّهم زاروا المنطقة لإجراء محادثات مع الإدارة الذاتية والاطلاع على أوضاع المخيمات.

وأكد أنّ شعوب المنطقة حافظت على إدارتها رغم الصعوبات التي يوجهونها، مشيراً إلى أنّ الأوضاع في المخيمات صعبة من حيث عدم توفر ما يحتاجونه، وعبّر عن امتنانه لما تقدّمه الإدارة الذاتية لخدمة المخيمات.

وأوضح يوسي تانر أنّهم مهتمّون بالجوانب المشتركة، وخصوصاً فيما يتعلّق بـ "مواجهة التطرّف والإرهاب الآن ومستقبلاً" من أجل أمن الجميع.

وفي الختام أكّد يوسي تانر بأنه سينقل ما شاهده إلى حكومة بلاده، وأكّد على ضرورة "ضبط النفس" كي يعم السلام في المنطقة.

ومن جهته قال مدير شؤون القنصلية والهجرة في الخارجية الألمانية كورت جورج ستوكل ستل فريد، لوكالتنا: "إنّ سبب زيارتنا هو إنساني"، ولفت أنّهم أجروا مباحثات مع الإدارة الذاتية وقال: "تكلّمنا عن المساهمة الكبيرة التي تقوم بها ألمانيا في هذا المجال الإنساني، و أبرزنا المساهمات التي تقوم بها ألمانيا على الصعيد الدولي وعلى مستوى المنظمات الإنسانية هنا على الأرض، وشرحنا كل ذلك".

وفي ختام اللقاء الذي جمع الوفدين صباح اليوم مع مسؤولين في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسلّم الوفدان عدداً من الأطفال والنساء الألمان والفنلنديين، لإعادتهم إلى ديارهم، حسب بروتوكول رسمي وقع في مركز دائرة العلاقات في مدينة قامشلو.

(أ م/ح)

ANHA