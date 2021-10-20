وفد طبي ألماني يزور شمال وشرق سوريا لتقييم القطاع الصحي

وتم استقبالهم من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبدالكريم عمر ونائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط وعضوا الهيئة الإدارية سناء دهام وعبدالرحمن سلمان.

وتباحث الجانبان حول القطاع الصحي في مناطق شمال شرق سوريا والاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لدعمه وتطويره.

الدكتور عبدالكريم عمر تحدث عن تأثير الموجة الرابعة من كورونا وخطر انتشار الفيروس في المنطقة وخاصة بوجود عشرات المخيمات للنازحين في المنطقة، ونوه إلى تقصير الدول الأوروبية تجاه جرحى الحرب اللذين يحتاجون للعلاج في الخارج ومعرضون لفقد حياتهم بسبب عدم توفر العلاج.

نائب الرئاسة المشتركة "فنر الكعيط " بدوره شكر الوفد الطبي لقدومه وتقديمه للمساعدات لأبناء المنطقة وقال "نحن سعداء بزيارتكم ونقدر بهذه المهمة الإنسانية محل تقدير واحترام لأبناء مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الإدارة الذاتية و ما قدتموه من المساعدة الطبية والإنسانية مهم لان مناطقنا بالفعل بحاجة لهذه المساعدة ،بالطبع منطقتنا تأثرت بحملة شرسة أدت إلى تدمير الكثير من البنية التحتية بما فيها المجال الطبي".

ومن جانبه أوضح الطبيب الألماني كونستن روك بانهم يهدفون من خلال زيارتهم تقييم القطاع الصحي في المنطقة وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لهم وقال "لقد جئنا إلى هنا كوفد طبي من ألمانيا لتقييم النظام الصحي ومعرفة ما هو مطلوب لنفكر فيما يمكننا تقديمه و كيف نستطيع دعم النظام الصحي هنا"

وأضاف " نهدف لمساعدة القطاع الصحي هنا لمواجهة فيروس كوفيد 19 ومنع انتشار الإصابات في ظل هذا الوضع الصعب كورونا وأنه واجب علينا كأطباء تقديم المساعدة وجلب المساعدة الإنسانية والدعم من المجتمع الدولي".

يذكر بانها الزيارة الطبية الأولى لوفد ألماني للمنطقة لتقييم الوضع الصحي ومن المقرر أن يقوم يلتقي بهيئات الصحة في الجزيرة وكوباني ومسؤولي القطاعات الصحية في المنطقة خلال جولته.

المصدر: مكتب الإعلام لدائرة العلاقات الخارجية