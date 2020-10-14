وفد شنكال يلتقي مع المسؤولين العراقيين في بغداد

توجه اليوم وفد يضم ممثلين عن مجلس الإدارة الذاتية في شنكال إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المدنية ووجهاء وأعيان شنكال، إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين.

ووصل الوفد، اليوم، إلى بغداد حيث من المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الحكومة العراقية.

وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم جنوب كردستان وقعتا في الـ 9 من شهر تشرين الأول الجاري اتفاقية حول الأوضاع في شنكال.

وأقصت الاتفاقية الإدارة الذاتية وكذلك قوى الأمن الداخلي الموجودة حالياً في شنكال من المباحثات والقرارات، الأمر الذي أثار استياء أهالي شنكال وممثلي الفعاليات السياسية والاجتماعية ومجلس الإدارة الذاتية.

(ك)