وفد روسي يناقش مع الأسد التعاون المشترك وما تسمى اللجنة الدستورية

وقالت وكالة سانا أن الجانبين بحثا "مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري".

وأوضح الدبلوماسيان الروسيان أن زيارتهما تأتي ضمن توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز هذا التعاون بين موسكو ودمشق، مؤكدين "استعداد روسيا الدائم للمساهمة بفعالية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب"، وعقد شراكات استثمارية مع سوريا في ميادين الطاقة والزراعة "بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري".

وتناول اللقاء أيضا موضوع اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية التي ستنطلق غدا.

(ي ح)