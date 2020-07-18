وفد روسي يعقد اجتماعًا للتحقيق في قصف نقطة التنسيق الروسية

وقصفت طائرة مُسيّرة تركية يوم الخميس، ولمرتين متتاليتين نقطة التنسيق الروسية في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، مما أدى إلى إصابة 3 عناصر من القوات الروسية، و3 من عناصر قوات الحكومة السورية المرافقين لهم، وإصابة مواطن من أهالي عامودا.

وأكد مصدر مطلع لمراسلة وكالة أنباء هاوار في ناحية الدرباسية أن اجتماعًا عُقد في نقطة التنسيق الروسية، والتي تبعد عن مركز ناحية الدرباسية 1 كم، بحضور ضابط روسي رفيع المستوى، وعناصر من القوات الروسية للتحقيق في حادثة القصف التي تعرضت لها النقطة.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع دام قرابة ساعة، توجه بعدها الوفد إلى مدينة قامشلو.

(أح/سـ)

ANHA