وفد روسي رفيع المستوى يلتقي الأسد في دمشق

وبحسب وكالة سانا الرسمية التابعة لحكومة دمشق، استقبل بشار الأسد اليوم وفداً روسياً برئاسة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين الذي يزور سورية للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق.

وقالت الوكالة: "أشاد الجانبان خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها على الأرض نتيجة العمل النشط والفعال والجهود المشتركة للطرفين من أجل تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية".

وفي تشرين الثاني عام 2020، نظمت روسيا مؤتمراً للاجئين في العاصمة السورية دمشق وحشدت له إعلامياً وسياسياً بشكل كبير إلا أنه لم يحقق أي نتائج على الأرض حيث قاطعته الدول الغربية ومعظم الدول العربية.

(ي ح)