وفد نسائي من شمال وشرق سوريا يلتقي قائمقام حلبجة

واجتمع وفد من شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، مع نوخشه ناصح قائمقام مدينة حلبجة في باشور (جنوب) كردستان، وذلك في مبنى القائمقامية في مدينة حلبجة.

وضم الوفد كل من من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الهام احمد وممثلة الإدارة الذاتية في إقليم كردستان أفين سويد وعضوة الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية زهية آل رشي، ممثلة مؤتمر ستار روزا حسن، وعضوة الهيئة الإدارية لممثلية مؤتمر ستار سلافا سليمان.

وتم خلال اللقاء بحث مستفيض حول مجمل الاوضاع السياسية الراهنة وأهمية اخذ المرأة لدورها المحوري في جميع مفاصل المؤسسات المدنية والهيئات السياسية والثقافية.

وفي ختام اللقاء تم منح قائمقام حلبجة درعا تذكاريا يحمل صورة الشهيدة آرين ميركان من قبل وفد شمال وشرق سوريا.

ومن ثم تفقد وفد شمال وشرق سوريا متحف حلبجة الذي يوثق جرائم النظام البعثي البائد حيث كتبت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الهام احمد كلمة في سجل الزوار.

(ك)