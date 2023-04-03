وفد نسائي من شمال وشرق سوريا يلتقي عدداً من الفعاليات النسائية في السليمانية

والتقى وفد نسائي ضم كلاً من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد وممثلة مؤتمر ستار في جنوب كردستان روزا حسن وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان، بالاتحاد النسائي الكردستاني في مركز الاتحاد في مدينة السليمانية.

واجتمع الوفد مع رئيسة الاتحاد النسائي كافيا سليمان، وعضوة مكتب العلاقات للاتحاد كنير عبد الله و مسؤولة مكتب الإعلام سيوان سليم وعضوات من الاتحاد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية اللقاءات بين النساء في روج آفا وإقليم كردستان لبحث القضايا المشتركة للمرأة، وأهمية أخذ المرأة لدورها المحوري في جميع مفاصل الحياة كما تم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين التنظيمات النسائية الكردية لحماية وتنمية منجزات المرأة في الأجزاء الأربعة لكردستان.

وفي السياق التقى الوفد أيضاً بالقيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني تالار لطيف.

وتم خلال اللقاء بحث مستفيض حول مجمل الأوضاع السياسية الراهنة ووضع المرأة في كردستان وأهمية دورها المحوري في جميع الجوانب السياسية والثقافية والإدارية.

وفي محور آخر تم التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الثالث لنساء كردستان، وتقوية وتنمية العلاقات بين التنظيمات النسائية الكردية لحماية وتنمية منجزات المرأة، مؤكدين أنه بوحدة المرأة ستتحقق الوحدة الكردستانية.