وفد نسائي دولي يحث المجلس الأوروبي على أداء مهامه تجاه العزلة على القائد أوجلان

وأصدر الوفد النسائي الدولي والمنظم من قبل حركة المرأة الحرة الكردستانية، بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، حيث أشار فيه إلى مضمون زيارته للمجلس الأوروبي واللقاءات التي أجراها الوفد.

أفاد البيان بأن الوفد شارك في بعض اللقاءات مع لجان مختلفة في المجلس الأوروبي، إلى جانب لقاءات مع بعض البرلمانيين، كما التقى ببعض الأشخاص الذين يعملون في مجموعات مختلفة من المجلس.

ونوه إلى أنه تمت الإشارة إلى أهمية "الحق في الأمل"، موضحاً بأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أكدت بأنه يجب على السجناء اللقاء دائماً بعوائلهم ومحاميهم.

كما جاء في بيان الوفد بأن أعضاء المجلس الأوروبي، وعدوا بالتركيز منذ الآن على هذه المواضيع في تقاريرهم.

وذكر في اللقاءات عدم امتثال دولة الاحتلال التركي لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المسؤولين عن ذلك لا يتحركون من أجل الإسراع في اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان.

وقال: "يريد الوفد بإصرار من جميع البرلمانيين في المجلس الأوروبي، بأنه يجب الضغط على العالم، للتحرك من أجل فهم وحل القضية الكردية في تركيا، ومن أجل أن يتحرك هذا البلد وفقاً لمتطلبات احترام حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات التابعة للمجلس الأوروبي (CPT)".

(ي م)