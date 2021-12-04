وفد نساء شمال وشرق سوريا يزور دار المرأة في مدينة برينغو في إقليم الباسك

ويضم وفد نساء شمال وشرق سوريا كلاً من عضوة لجنة العلاقات والتحالفات الديمقراطية في مؤتمر ستار منال محمد، ورئيسة ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا ناريمان عفدكي والرئيسة المشتركة لهيئة الثقافية في إقليم الجزيرة روضة حسن.

والتقى الوفد مع عدد من المسؤولين والأعضاء في دار المرأة في مدينة برينغو في إقليم الباسك.

واطلع وفد شمال وشرق سوريا على سير العمل في دار المرأة. كما تحدث أعضاء الوفد عن دور المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا.

ودعت ممثلات دار المرأة في برينغو إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دور المرأة في روج آفا وإقليم الباسك.