وفد مثقفي روج آفا يصل إلى جنوب كردستان ويلتقي ممثلي عدد من الهيئات الثقافية

ووصل وفد يمثل عدد من الاتحادات الثقافية في روج آفا، يوم أمس إلى إقليم جنوب كردستان في زيارة تستمر عدة أيام يلتقي خلالها بممثلي الهيئات والمؤسسات الثقافية في جنوب كردستان، لبحث الوضع الراهن، وآلية بناء جسور التواصل بين الهيئات الثقافيّة في كلّ من اقليم كردستان وروج آفا.

ويضم وفد روج آفا كل من عضو الهيئة الإدارية في اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان أحمد الحسيني، رئيس اتحاد الكتاب الكرد في سوريا قادر عكيد والرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة آناهيتا سينو.

والتقى الوفد يوم أمس بالمدير العام للثقافة والفن في دهوك, الدكتور أيوب رمضان فتاح, ودار الحديث حول الوضع الراهن وكيفيّة توحيد الموقف والخطاب الثقافيّ الكرديين من القضايا المصيريّة والتخوّف من الاقتتال الداخلي. كما تم النقاش حول آلية بناء جسور التواصل بين الهيئات الثقافيّة في كلّ من اقليم كردستان وروج آفا.

كما زار الوفد مكتب نقابة صحفيي كردستان – فرع دهوك, والتقى بنائب الاتحاد هيثم بطرس وعضو الاتحاد رقيب محمود وتركّز الحديث حول مهنيّة العمل الصحفي والعمل على نبذ خطاب الكراهيّة من جميع الأطراف.

واختتم الوفد جولته لليوم الأول بزيارة مكتب اتحاد الكتاب الكرد – فرع دهوك, حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد حسن سليفاني، ونائبه محمد عبدالله، وأعضاء الهيئة الإداريّة سلام بالايي، الدكتور نعمة الله نهيلي, وحكيم عبدالله. وناقش الوفد موسّعاً ضرورة تبنّي مواقف مشتركة حيّال احتمال حدوث أي اقتتال داخلي, وضرورة بناء الثقة وفتح قنوات الحوار وتقبّل الآخر من قبل جميع الأطراف الكرديّة.

وتستمر زيارة الوفد عدة أيام من المقرر أن يزور خلالها مدن أربيل والسليمانية للقاء عدد من الشخصيات وممثلي الهيئات الثقافية.

(ك)

ANHA