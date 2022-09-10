وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد اطلع وفد مشترك من القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية بقيادة القائد العام مظلوم عبدي والقيادة المركزية الأمريكية بقيادة الجنرال مايكل كوريلا على أوضاع مخيّم الهول وسير حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

حيث تلقى الوفد المزيد من المعلومات حول أوضاع المخيم من الناحيتين الأمنية والإنسانية، وقدّمت قيادة حملة "الإنسانية والأمن" شرحاً مفصلاً عن خطط عناصر خلايا داعش الإرهابية السابقة والحالية للسيطرة على المخيم والضغط على القاطنين وتهديدهم للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، بما فيها حالات القتل والتعذيب الوحشية التي تعرض لها عدد من قاطني المخيم على يد عناصر ونساء التنظيم الإرهابي.

أكدت القيادة أن داعش يحاول عبر الكثير من الأساليب التمهيد للانطلاقة الثانية لخلافته المزعومة.

كما قدمت القيادة معلومات مفصلة عن محاولات سابقة وحالية للعناصر الإرهابية للهروب من المخيم والتواصل مع الخارج، وكذلك إخفاء الأسلحة والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية.

كشفت قيادة حملة "الإنسانية والأمن" للوفد عن محاولات داعش إنشاء جيل جديد من الإرهابيين واستقطاب آخرين من خلال استغلال بعض الخيم في التحريض والترويج لفكر داعش، حيث تمت إزالة تلك الخيم خلال العملية، لبعض الظروف التي كانت الخلايا الإرهابية تستفيد منها.

وطالبت القيادة بإيجاد حلّ فوري عاجل وكامل يتكامل مع الجهود التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية في تجفيف منابع داعش ومنعه من الانطلاق مرة أخرى.

قيادة حملة "الإنسانية والأمن" شددت على خطورة تجاهل المجتمع الدولي لمخيم الهول من الناحيتين الأمنية والإنسانية ورفض الدول نقل رعاياها من المخيم إلى أراضيها وإيجاد حلّ لمشاكلهم وفق قوانينها.

من جهتها، قدمت إدارة مخيم الهول معلومات عن الحالة الإنسانية وخاصة في ظل تهديدات خلايا داعش ومحاولاتها للاستفادة من الظروف الإنسانية في تجنيد المحتاجين وكذلك اللجوء إلى الضغط والإكراه، في ظل الولادات المستمرة والتي تستغلها نساء داعش لإنشاء جيل إرهابي جديد.

قائد القيادة الأمريكية المركزية الجنرال مايكل كوريلا من جهته أعرب عن تعازيه لاستشهاد اثنين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في اشتباك مسلّح مع خلية إرهابية تابعة لداعش حاولت الفرار من المخيم قبل يومين، معرباً عن تضامنه مع قواتنا وأهالي الشهداء.

الجنرال كوريلا أكد على دعم ومساندة قوات التحالف الدولي للجهود المستمرة التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد داعش وبشكل خاص في المخيم خلال حملة "الإنسانية والأمن"، مشدداً على ضرورة منع داعش من تهديد السكان في المنطقة بمن فيهم قاطنو المخيم، داعياً الدول التي لها رعايا في المخيم بضرورة نقلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

(ف)