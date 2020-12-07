وفد من طاجكستان يزور شمال وشرق سوريا

وصل، اليوم، وفد من جمهورية طاجكستان برئاسة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفير دولة طاجكستان في الكويت إلى شمال وشرق سوريا، وضم الوفد أيضًا، السيد صباح الدين قنصل طاجكستان في الكويت، والسيد رسلان جريف السكرتير الثالث في السفارة الطاجيكية في الكويت.

الوفد الذي زار دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، استُقبل من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، والسيد "فنر كعيط" نائب الرئاسة المشتركة، والسيد "كمال عاكف" المتحدث الرسمي للدائرة، وأعضاء الهيئة الإدارية سناء ادهام وهنر بيجو.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان الوضع العام في سوريا، والوضع في مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة الى العملية السياسية، وضرورة حل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية.

ووضّح المسؤولون في الإدارة الذاتية ما يمارسه الاحتلال التركي ومرتزقته من جرائم في المنطقة، وقصفهم المستمر، وتأثير هذه الانتهاكات في المنطقة.

كما تم مناقشة الواقع الصحفي في المنطقة، في ظل انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة فتح معبر تل كوجر الحدودي، لإيصال المساعدات إلى أهالي شمال وشرق سوريا، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال هذا الموضوع.