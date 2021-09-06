وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يزور الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

وأفادت مصادر من داخل مجلس سوريا الديمقراطية لوكالتنا أن وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية سيزور قريباً كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للقاء المسؤولين في البلدين.

ولم يتطرق المصدر إلى جدول أعمال زيارة وفد المجلس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلا أنه من المرجح أن اللقاءات ستتناول المستجدات الأخيرة في المنطقة والأوضاع في سوريا وسبل الحل، بالإضافة إلى العلاقات مع الإدارة الذاتية وهجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وتأتي الزيارة قبيل لقاء مرتقب يجمع كلاً من مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك و نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ومبعوث الرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرنتييف.

(ك)

ANHA