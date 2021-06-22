وفد من كتالونيا يزور مؤتمر ستار في قامشلو

زار اليوم بتاريخ 22 حزيران، وفد من إقليم كتالونيا مؤلف من "إيلوليا ريغوفات وروبن واغنسبيغ عضوا البرلمان الكتالوني، ولورا بريز عضو مجلس مدينة برشلونة، ومونتس عضوة في منظمة اومنيفم السياسية والاجتماعية، الكيفر ميكل عضو حركة العدل والكرامة الدولية من أجل اللاجئين، وجون كيرلت صحفي ومخرج أفلام وثائقية في القضايا الاجتماعية" مركز مؤتمر ستار.

حيث تم استقبال الوفد من قبل الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار ”رمزية محمد”، و أعضاء لجنة علاقات مؤتمر ستار كل من زينب محمد، وسلافا سليمان.

خلال اللقاء تم التعريف بنظام مؤتمر ستار ونموذجه في تنظيم المرأة من خلال المجالس واللجان التابعة لها، والصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة، كما تم التطرق إلى الدور البارز للمرأة خلال الثورة، وتم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والحركات والتنظيمات النسوية والشبابية بالنسبة لمؤتمر ستار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تنظيم المرأة، وأهمية تطوير العلاقات بين إقليم كتالونيا ومؤتمر ستار وضرورة استمرار التواصل وتمكين العمل المشترك وتبادل الخبرات على صعيد النضال النسائي، والتعريف بقضية المرأة الكردية وبالثورة النسائية البارزة في شمال شرق سوريا.

ومن جانبه عبر الوفد عن أهمية ثورة روج آفا والمكتسبات التي تتحقق في مناطق شمال وشرق سوريا بالنسبة لهم، وأبدوا تشوقهم للتعرف على مؤتمر ستار باعتباره مظلة تنظيمية للمرأة، مؤكدين أن تعريف المجتمع الكتالوني بالمكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا سيكون من أهدافهم الرئيسة.

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ANHA