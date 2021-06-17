وفد من كبار أعضاء الأمن القومي الإسرائيلي يزور مصر لبحث التهدئة مع غزة

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن "الوفد يضم أعضاء كبار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي برئاسة نمرود، وسيعمل الوفد على رسم خريطة طريق لصالح الوساطة المصرية في ملف التهدئة، في حين تعتزم إسرائيل المطالبة بتسليم الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية الأسبق غابي أشكنازي قد زار مصر خلال الأسابيع الماضية لمناقشة التهدئة مع قطاع غزة.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، ثلاثة منهم جنود: اثنان منهم أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

(ع م)