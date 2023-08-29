وفد من جمهورية قيرغيزستان يزور شمال وشرق سوريا

واستقبل الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، وعضوي هيئة الإدارة خالد إبراهيم وكلستان علي.

وتباحث الجانبان العلاقات بين الإدارة الذاتية وجمهورية قيرغيزستان لاسيما محاربة الإرهاب الدولي وما قدمه أبناء المنطقة من تضحيات جسام في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش.

وأكد نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو على موقف الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية المتمثل بالحوار السوري السوري، ومبادرة الإدارة الذاتية المستندة على وحدة الأراضي السورية وحقوق كافة المكونات والإثنيات العرقية في سوريا.

كما تحدث بحو عن التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية لا سيما الهجمات اليومية من قبل الدولة التركية عبر طيرانها المسير وضربها للمدنيين والإداريين في الإدارة الذاتية، وأن "كل هذه الممارسات من الدولة التركية تقوض جهود القوات العسكرية والتحالف الدولي في محاربة داعش".

بدوره قال ممثل وزارة خارجية قيرغيزستان باكيت قديروف بأن جمهورية قيرغيزستان تعترف بالتضحيات التي قدمتها الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد داعش.

وشكر قديروف الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على المساعدة المقدمة في عملية إعادة مواطني جمهورية قيرغيزستان.

في نهاية اللقاء تم تسليم ٦٤ طفلاً و٣٠ امرأة من عوائل مرتزقة داعش إلى جمهورية قيرغيزستان وفق وثيقة تسليم بين الجانبين.

(ك)