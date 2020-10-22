وفد من جمهورية ألبانيا يزور شمال شرق سوريا بشكلٍ رسمي

وصل، اليوم، وفد رسمي من جمهورية ألبانيا برئاسة السفير "مارك غريب" سفير ألبانيا في كل من لبنان وسوريا والأردن، ومستشار رئيس الوزراء الألباني لشؤون الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا والوفد الأمني المرافق له، العقيد غليديس نانو مدير مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الأمن الداخلي الألباني، والرائد أندرت دوده مساعد العقيد غليديس للعمليات إلى شمال وشرق سوريا.

واستُقبل الوفد في دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو، من قبل الرئيس المشترك عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة المشتركة فنر كعيط وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في عدّة جوانب سياسية وأمنية وخدمية ووضع المخيمات وسبل التعاون لمكافحة الإرهاب.

(أ ب)

ANHA