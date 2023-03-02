وفد من جامعتي روج آفا وكوباني يزور عدداً من الجامعات الألمانية

وبحسب عضوة الوفد دجلة حيدر، فإن الزيارة التي تستمر لغاية الثامن من آذار/مارس، تستهدف تجديد اتفاقية الصداقة والأخوة بين القسم الاجتماعي في جامعة إمدن لير الألمانية وكلية الجينولوجيا التي جرى التوقيع عليها لأول مرة عام 2018 ومن المقرر تجديدها الثلاثاء المقبل لـ5 سنوات أخرى.

وتنظم الاتفاقية العلاقة بين أقسام الجامعتين، إذ يتم بموجبها إعطاء محاضرات مشتركة عبر الانترنت لطلاب الجامعتين وإجراء أبحاث مشتركة.

إضافة إلى ذلك، يزور الوفد جامعات ألمانية للتعريف بالجامعات في روج آفا، إذ زار الوفد كلاً من جامعة بريمن وجامعة أليس سالومون وجامعة ليونبورغ، والتقى بإداريين ومدرسين جامعيين وطلبة للحديث حول نظام الجامعات في روج آفا والتعريف بكلية الجينولوجيا.

كما نوقشت آليات التعاون خلال الزيارات إلى الجامعات الألمانية، وتم التأكيد على استمرار التواصل.

ومن المقرر أن يقضي الوفد 7 أيام في جامعة إمدن لير ليحضر المحاضرات التي يلقيها كوادر الجامعة إضافة إلى إعطاء محاضرات من جانب أعضاء الوفد وإجراء نقاشات مع الطلبة والمعلمين ومجلس الجامعة.

وعلى صعيد إقامة المزيد من العلاقات، ناقش الوفد في جامعتي أليس سالومون وبريمن إقامة علاقة مع جامعات روج آفا، ولم يستبعد القائمون على الجامعات إقامة علاقات في المستقبل.

وبحسب دجلة حيدر، وهي عضوة كلية الجينولوجيا وإدارية في مكتب المرأة في جامعة كوباني وإحدى عضوات الوفد، فإن المعلمين والطلبة ينظرون بعين الإعجاب إلى نظام الجامعات في روج آفا، وذلك بعد أن شرح أعضاء الوفد علاقات الطلبة مع الكوادر الدراسية ومشاركة الجميع في تطوير نظام الجامعات بطريقة ديمقراطية.

وتضيف دجلة حيدر: "هنالك فضول للتعرف على علم الجينولوجيا، بعض الطلبة لديهم اطلاع سابق وقد قرؤوا كتباً للقائد عبدالله أوجلان ويشاركون بشكل فعال في النقاشات أثناء المحاضرات".

تقول دجلة بأن تدريس الجينولوجيا كمادة أساسية في جميع الكليات والأقسام بجامعات روج آفا نال إعجاب جميع من التقوا بهم.

وفي سياق متصل، أجرى الوفد لقاءات مع ناشطات نسوية وناقش مواضيع متعددة متعلقة بنضال المرأة والجينولوجيا.

إضافة إلى عقد اجتماع عبر الانترنت مع أعضاء من حزب الخضر الألماني وبحث وضع المنطقة بعد الزلزال والتأكيد على استمرار التواصل.

(ج م/ك)

ANHA