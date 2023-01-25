وفد من حزب سوريا المستقبل يزور ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة

زار اليوم وفد من حزب سوريا المستقبل برئاسة الأمين العام للحزب سهام داوود, ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة الرقة, وذلك على خلفية تظاهر عدد من المواطنين أمام مبنى المحكمة في مدينة الرقة, إثر مقتل معلمة وطفلتها على يد مجموعة مسلحة.
الأمين العام لحزب سوريا المستقبل سهام داوود ثمنت خلال الزيارة الدور الهام لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا كونه الركيزة الأساسية في الإدارة الديمقراطية, لما يقوم به من جهود نحو ترسيخ الأسس السليمة في حماية حقوق أفراد المجتمع, ومكافحة الجريمة, ومعالجة أسبابها وتحقيق العدالة.
كما أعربت عن ثقتها بتحقيق العدالة وحيادية القضاء، الذي يعد أنموذجاً في النزاهة والشفافية والحياد، مؤكدة أن مجلس العدالة الاجتماعية كفيل بمحاسبة الفاعلين الذين أقدموا على قتل المعلمة نورة الأحمد وهي حامل وطفلتها في حي المشلب شرق مدينة الرقة يوم الأحد الماضي.
(كروب/ك)