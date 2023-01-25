وفد من حزب سوريا المستقبل يزور ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة

زار اليوم وفد من ‏حزب سوريا المستقبل برئاسة الأمين العام للحزب سهام داوود, ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة الرقة, وذلك على خلفية تظاهر عدد من المواطنين أمام مبنى المحكمة في مدينة الرقة, إثر مقتل ‏معلمة وطفلتها على يد مجموعة مسلحة.

الأمين العام لحزب سوريا المستقبل سهام داوود ثمنت خلال الزيارة الدور الهام لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق ‏سوريا كونه الركيزة الأساسية في الإدارة الديمقراطية, لما يقوم به من جهود نحو ‏ترسيخ الأسس السليمة في حماية حقوق أفراد المجتمع, ومكافحة الجريمة, ومعالجة ‏أسبابها وتحقيق العدالة.

كما أعربت عن ثقتها بتحقيق العدالة وحيادية القضاء، الذي يعد ‏أنموذجاً في النزاهة والشفافية والحياد، مؤكدة أن مجلس العدالة الاجتماعية كفيل ‏بمحاسبة الفاعلين الذين أقدموا على قتل المعلمة نورة الأحمد وهي حامل وطفلتها في ‏حي المشلب شرق مدينة الرقة يوم الأحد الماضي.

(كروب/ك)