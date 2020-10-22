وفد من هيئة المرأة يزور مخيم سري كانيه في الحسكة

وزار، اليوم، وفد من هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا مُخيم سري كانيه الواقع شرق مدينة الحسكة لتفقد أوضاع المُهجرات ومعرفة مطالبهم, وبالتزامن مع سنوية الاحتلال التركي لمدينتهم.

وضم الوفد الزائر كلاً من رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جيهان خضر، ونائبة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا روكن ملا إبراهيم, والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله, ورئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب صاروخان, وناطقة لجنة المرأة في مجلس مقاطعة الحسكة فاطمة إبراهيم, وعضوة لجنة المرأة في مجلس مقاطعة الحسكة عبير أوسيب.

وخلال الزيارة عقد الوفد اجتماعًا مع إدارة مخيم سري كانيه وتحدثن عن أوضاع المُهجرين والمُهجرات والصعوبات التي يواجهونها.

فيما بعد تجول الوفد في المُخيم وقام بزيارة عدد من الأسر في المخيم، واستمع إلى مطالبهم.

وحول هدف الزيارة، قالت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جيهان خضر لوكالتنا, أن الزيارة جاءت تزامناً مع سنوية الاحتلال التركي الأولى لمدينتي مدينة سري كانيه, وكري سبي/ تل أبيض، وأبدت تضامنها مع كافة المُهجرين في المخيمات.

وأضافت: نحن في هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا وكإدارة ذاتية نعاهد المُهجرين على الوقوف معهم, وسنسعى أكثر لتحرير كافة أراضينا من يد الاحتلال ومرتزقته، ونؤكد ذلك، فإنهاء الاحتلال التركي لأراضينا يعني إنهاء الأزمة السورية, وواجب علينا جميعًا ترتيب البيت السوري الداخلي واللجوء إلى الحوار السوري ـ السوري.

وناشدت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جميع القوى الديمقراطية والمعارضة في الدخل والخارج والنظام السوري للجلوس على طاولة حوار لإنهاء الأزمة.

(ه إ/س و)

ANHA