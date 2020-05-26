وفد من ENKS   يتوجه نحو باشور كردستان دون الافصاح عن السبب

توجه صباح اليوم وفد من المجلس الوطني الكردي ENKS إلى باشور كردستان "جنوب كردستان"، عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وضم الوفد الذي عبر معبر سيمالكا كلاً من المسؤول الإداري للمكتب الإداري في حزب الديمقراطي الكردستاني –سوريا محمد إسماعيل، عضوة الهيئة الرئاسية في المجلس فصلة يوسف، سكرتير حزب المساوة الديمقراطي الكردي نعمت داوود، سكرتير حزب الاصلاح الكردي في سوريا فيصل يوسف إضافة لسكرتير حزي يكيتي الكردستاني – سوريا سليمان آوسو.

ولم يجب أعضاء الوفد على سؤال مراسلي وكالتنا حول سبب هذه الزيارة في هذا الوقت.

(كروب/سـ)

ANHA