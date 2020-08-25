وفد من اليونيسيف يزور الحسكة للاطلاع على وضع المياه

وضم الوفد كل من الرئاسة المشتركة لمديرية المياه وممثل اليونيسف بدمشق وممثل مكتب اليونيسيف في قامشلو، واستُقبل الوفد من قبل ممثلي مجلس مدينة الحسكة ومديرية المياه.

الزيارة جاءت للتأكد من أن الاحتلال التركي قد قطع مياه محطة علوك، وخلال الزيارة تم التأكد بعدم وصول مياه آبار علوك إلى الحسكة، بعد التصريحات التي أعلنها الاحتلال التركي عن تشغيل الآبار في علوك.

كما تفقد وفد اليونيسيف الآبار التي تم حفرها من قبل مديرية المياه في مقاطعة الحسكة في منطقة الحمة الواقعة غرب مدينة الحسكة.

وباشر الاحتلال التركي بقطع مياه محطة علوك التي تغذي منطقة الحسكة، بعد احتلالها إثر الهجوم الذي شنه على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الثاني 2019.

وعلى الرغم من المناشدات الدولية وطلب الأمم المتحدة، إلا أن الاحتلال التركي لم يقم بفتح محطة علوك منذ قرابة شهر، مما أثّر بشكل كبير في أبناء مدينة الحسكة، ولتدارك الأمر سارعت الإدارة الذاتية ومجلس مدينة الحسكة ومديرية المياه إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة، وبعد جهود كبيرة وعمل مستمر، دخل 25 بئرًا من أصل 50 ضمن مشروع "الحمة" العمل لضخ مياه الشرب إلى أحياء مدينة الحسكة.

ANHA