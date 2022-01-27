وفد من السويد يزور دائرة العلاقات الخارجية ويستلم عدداً من أسر داعش

وتم استقبال الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية فنر الكعيط وعضو الهيئة الإدارية نافية محمد ومسؤولة قسم أوروبا في الدائرة شيواز خليل ومسؤولة مكتب YPJ لانا حسين.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في شمال وشرق سوريا والوضع الاقتصادي والإنساني بشكل عام في المنطقة.

خلال اللقاء تحدث نائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط عن الهجوم الأخير الذي شنه مرتزقة داعش على سجن الحسكة حيث تسبب باستشهاد عدد من قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي والمدنيين، ونزوح أكثر من خمسة آلاف مدني من منازلهم وتدمير العديد من المباني بسبب الاشتباكات التي حصلت هناك.

وأضاف: ” إن الإدارة الذاتية تواجه أكبر منظومة إرهابية في العالم لوحدها وما زال المجتمع الدولي مقصراً في مسؤولياته تجاه ملف مقاتلي داعش والمخيمات التي تحوي عوائل التنظيم، كما أن المنظمات الدولية المتواجدة في المنطقة لم تقم بواجبها الإنساني تجاه مواطني الحسكة بل اقتصر عملهم على المربع الأمني".

وشدد الكعيط على أهمية دعم مناطق الإدارة الذاتية سياسياً واقتصادياً لتحسين وضع المخيمات والمعتقلات وإنشاء مراكز إعادة تأهيل للحد من الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار، موضحاً أن تركيا مستمرة في هجماتها على العديد من المناطق الآمنة ومازالت ترتكب الانتهاكات بشكل يومي في المناطق المحتلة عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، موضحاً أن هذه الهجمات التركية هي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة لإنعاش داعش لينظم صفوفه من جديد.

أما السفير فريديريك فلورن فعبر بدوره عن أسفه حول ما جرى في الحسكة وقال: ” نقدم تعازينا العميقة لعوائل الشهداء ونشعر بالأسف حيال المدنيين الذين نزحوا من بيوتهم بسبب الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة في مراكز الاحتجاز ونؤكد على استمرار دعمنا للإدارة الذاتية ونقدر التضحيات التي قدموها هنا”.

في نهاية اللقاء تم تسليم عدد من النساء والأطفال من عوائل مرتزقة داعش من الجنسية السويدية للوفد، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومملكة السويد.

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ANAH