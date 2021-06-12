وفد من الرقة يزور إدارة منبج للاطلاع على أوضاع المدينة

واستُقبل الوفد في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج من قبل عدد من شيوخ ووجهاء عشائر منبج، وكل من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو ونزيفة خلو، والرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو.

وجاءت زيارة الوفد للتأكيد على وقوفهم إلى جانب الأهالي والإدارة، إذ قال الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب في كلمة ألقاها في اجتماع الطرفين "اتجهنا إلى منبج لدعم موقف الإدارة في منبج، جراء ما حدث فيها مؤخرًا، والذي كان بقصد زعزعة الأمن والأمان وخلق الفتن، وإحداث حالة من عدم الاستقرار تبدأ من مدينة منبج وتمتد إلى كافة المناطق في شمال وشرق سوريا".

وأضاف محمد نور الذيب قائلًا: "نحن من خلال متابعتنا لأحداث مدينة منبج نترحم على الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم بهذه المظاهرات وكل قطرة دم هي غالية على قلوبنا، فنحن أبناء شعب ومكون واحد، وكان موقف الوجهاء والشيوخ داعمًا للإدارة في منبج ضد كل من حاول أن يعمل حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".

وأشار في ختام حديثه إلى أنه "بفضل تكاتف الإدارة والعشائر والقوات الأمنية والعسكرية واستيعابها لهذه الفتنة وقطع الطرق على كل من حاول العبث بأمن وأمان منبج، تعيش الآن المدينة بحالة من الاستقرار".

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو "نحن في إدارة في منبج يؤسفنا الذي حصل، ولكن الوضع أصبح واضحًا وهو وجود أجندات خارجية وراء هذه البلبلة التي حصلت، بهدف نزع الأمن والاستقرار في المدينة".

وأضاف "نحن في إدارة المدينة تعاملنا مع المتظاهرين الذين خرجوا بشفافية مطلقة واستمعنا إليهم، وقمنا ببعض الإجراءات، وسنرفع باقي مقترحات ومتطلبات الشعب إلى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للنظر بشكل جدي في هذه المطالب".

(ا ق/ج)

ANHA