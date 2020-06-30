وفد من المجلس الوطني الكردي يزور مكتب PYD  في إقليم الفرات

في زيارة هي الأولى من نوعها، زار وفد من مكتب المجلس الوطني الكردي مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، في مدينة كوباني.

وخلال الزيارة تبادل الطرفان نقاشات عدة، تمحورت حول ضرورة المضي قدمًا في تحقيق التوافق الكردي –الكردي والاستمرارية في دعم الوحدة الكردية.

وفي سياق متصل، وأثناء تبادل الحوار تحدثت عضوة الهيئة التنفيذية لمكتب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بيريفان حسن, ورحبت بالزيارات التي تخدم وحدة الصف الكردي, وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق التقاربات السياسية وعدم الوقوف عند العراقيل التي قد تمنع تحقيق الوحدة.

وأضافت" الوحدة مرهونة بمدى قابليتنا للتقارب والسعي إلى تحقيقها والتنازل الذي يمكن لكل طرف أن يبديه في سبيل تجاوز الأخطاء".

كما تحدث يشار علي العضو في المجلس الوطني الكردي قائلًا "يجب عدم الوقوف على الأخطاء والعثرات الفردية وتجاوزها بما يخدم مصلحة الشعب الكردي، للوصول إلى تحقيق المزيد من التقدم معًا".

وأضاف في نهاية حديثه " كوباني كانت منطلقًا للتكاتف الكردستاني وكسر مرتزقة داعش، والآن ستكون منطلقًا لمشروع الوحدة الوطنية، التي تهدف إلى حرية الشعوب ".

هذا وأشار عضو الهيئة التنفيذية لمكتب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو إلى "أن هذه هي الزيارة الثانية بعد قيامهم بزيارة لمركز المجلس الوطني الكردي في كوباني، والهدف من الزيارة استكمال التفاهمات الأخيرة التي حصلت بين الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا, والنقاش حول الوحدة الوطنية ".

وأكد الطرفان على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الزيارات، للسعي إلى تحقيق نجاحات مشتركة والوصول إلى إرادة وإدارة موحدة تضم كافة الأحزاب الكردية.

(سـ)

ANHA