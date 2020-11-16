وفد من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا  يزور مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين

وضم الوفد كلاً من المهندس محمد العبيد والمهندس الميكانيكي حسن العبود والإداري في هيئة التخطيط والتنمية محمد الأحمد والعضو في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا أحمد حبيب ورئيس لجنة الصحة في دير الزور محمد العلي

بدأت جولة الوفد بالاطلاع على أعمال البناء للجدران المدمرة ثم التأكد من صلابة الجدران الباقية وتجول الوفد في المشفى واطلع على أعمال تسليك الكهرباء وتركيب البلاط للأرضيات

وتأكد الوفد من المخطط والخرائط المرسومة للمشفى وأن العمل يسير وفقط المخطط.

بعد الانتهاء من الجولة ناقش الوفد بعض الأمور المتعلقة بإعادة التأهيل وإعطاء أفكار وملاحظات جديدة تساعد في رفع جودة العمل والإسراع فيه.

(ع م/ك)