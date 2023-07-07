وفد من الخارجية الكندية يزور مناطق شمال وشرق سوريا

واستقبل الوفد من قبل كل من نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، و عضو الهيئة الإدارة في الدائرة خالد إبراهيم، ممثلة وحدات حماية المرأة YPJ لانا حسين.

نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو تحدث خلال اللقاء عن خارطة اجتماع أستانا الأخير والذي سيشكل تحالفات عدة ضد الشعب السوري وهذه التحالفات ستنقل الأزمة السورية إلى مرحلة جديدة مما يعقد الوضع ويزداد سوءاً لكل السوريين والمنطقة.

وأكد بحو على أن الحل الوحيد هو عن طريق الحوار السوري السوري مطالبين المجتمع الدولي، لدعم هذه الجهود لحل الأزمة السورية، وحل الأزمة والصراع في سوريا وفق القرار 2245 للأمم المتحدة.

كما تطرق بحو إلى موضوع محاكمة مرتزقة داعش، والتي أعلنت عنها الإدارة الذاتية في وقت سابق، وكيفية القيام بهذه المحاكمات، وطالب كندا والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم والمساندة، لإقامة محاكمات عادلة لهؤلاء المرتزقة ومعالجة أوضاعهم وقضاياهم المعلقة والمقلقة، والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والعالم اجمع.

المديرة العامة للعمليات القنصلية في الخارجية الكندية فكتوريا فيلر قالت بدورها إن كندا ممتنة جداً للتعاون مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وتدرك جهودها في توفير الرعاية الصحية والنفسية والأمنية لرعاياها، من الأفراد المحتجزين في ظل الوضع الأمني شديد الصعوبة والظروف القاهرة التي تمر بها مناطق الإدارة الذاتية؛ وأن كندا وحكومتها تتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير وتعبر عن قلقها للمصاعب والمعاناة التي تتحملها الإدارة الذاتية، بإدارة وحماية هذه السجون والمخيمات.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم خمسة مواطنين كنديين، امرأتين وثلاث أطفال، من عوائل مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية ودولة كندا، وتم التوقيع عليها من قبل ممثلي الطرفين.

(ك)